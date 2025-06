CRIME

Ladrões invadem casa de jogador do Atlético-MG em Belo Horizonte

Guilherme Arana e família estão em viagem nos Estados Unidos; casa estava vazia quando o delito foi cometido

Ladrões invadiram a casa do lateral-esquerdo Guilherme Arana, do Atlético-MG, na madrugada desta sexta-feira (20). Segundo informações preliminares, a residência estava vazia. O atleta e a família estão em viagem nos Estados Unidos. >

De acordo com informações do GE, a Polícia Militar informou que os suspeitos levaram joias, roupas, sapatos e bolsas. A casa do jogador fica no bairro Bandeirantes, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. >