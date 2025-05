LA LIGA

Las Palmas x Rayo Vallecano: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Partida acontece no estádio de Gran Canaria, nas Ilhas Canárias

Las Palmas e Rayo Vallecano se enfrentam nesta sexta-feira (9), às 16h (de Brasília), no Estadio de Gran Canaria, nas Ilhas Canárias, pela 35ª rodada da La Liga. O duelo é direto na luta contra a parte de baixo da tabela do Campeonato Espanhol. Confira onde assistir, as prováveis escalações e mais informações do confronto.>