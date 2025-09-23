Acesse sua conta
Libertadores 2025: veja onde assistir aos jogos de volta das quartas de final

Os jogos de volta ocorrem entre está terça-feira (23) e quinta-feira (25)

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 06:00

Sorteio da fase de grupos da Libertadores definirá os adversários do Bahia
Taça da Libertadores Crédito: Divulgação/Conmebol

A Copa Libertadores 2025 começou em 4 de fevereiro, com a disputa da Pré-Libertadores, e vai até 29 de novembro, data marcada para a grande final, no Monumental de Lima, no Peru. Ao todo, 47 clubes participam do torneio, entre fases prévias e a etapa principal, mas apenas oito seguem vivos. Agora, as atenções se voltam para os jogos de volta das quartas de final, que começam nesta terça-feira (23) e vão até quinta (25).

Destas oito equipes, três são brasileiras (Flamengo, Palmeiras e São Paulo, que tentam manter vivo o domínio nos últimos anos. Desde 2019, apenas equipes do país levantaram o troféu. Em 2024, depois dos títulos de Flamengo (2019 e 2022), Palmeiras (2020 e 2021) e Fluminense (2023) foi a vez do Botafogo, que derrotou o Atlético-MG na final e conquistou seu primeiro título continental.

Os jogos de ida das quartas de final da Libertadores 2025, disputados entre os dias 16 e 18 de setembro, foram marcados por equilíbrio, mas bons resultados para a maioria dos brasileiros. O Palmeiras venceu o River Plate por 2x1 em Buenos Aires, e o Flamengo superou o Estudiantes por 2x1 no Maracanã.

No clássico argentino, o Racing saiu com vantagem mínima ao vencer o Vélez Sarsfield por 1x0 fora de casa. No entanto, o São Paulo terá uma tarefa difícil pela frente, pois foi derrotado pela LDU de Quito por 2x0 no Equador e precisará reverter o placar no jogo de volta.

Jogos de volta das quartas de final da Copa Libertadores 2025

Terça-feira (23/09)

19h – Racing (ARG) x Vélez Sarsfield (ARG) — Paramount+

Quarta-feira (24/09)

21h30 – Palmeiras (BRA) x River Plate (ARG) — TV Globo, Ge TV, ESPN e Globoplay

Quinta-feira (25/09)

19h – São Paulo (BRA) x LDU Quito (EQU) — Prime Video e Paramount+

21h30 – Estudiantes (ARG) x Flamengo (BRA) — ESPN e Disney+

