LIGA DOS CAMPEÕES

Liverpool x PSG: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo da Champions League

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (11), pelo duelo de volta das oitavas de final

Como venceu o duelo de ida por 1x0, no Parque dos Príncipes, o time inglês tem a vantagem do empate para se classificar. Já o PSG precisa ganhar por dois gols de diferença para avançar no tempo regular, ou um gol de vantagem para forçar a prorrogação e depois pênaltis, se necessário. O primeiro encontro entre as equipes, aliás, ficou marcada pela grande atuação do goleiro brasileiro Alisson, que fez nove defesas difíceis.>