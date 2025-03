PROVOCAÇÃO

Mano Menezes alfineta rubro-negro após provocação com tatuagem: 'Tenho três'

Luiz Araújo, do Flamengo, mostrou desenho da taça da Copa do Brasil em discussão com treinador do Fluminense

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de março de 2025 às 13:55

Mano Menezes em entrevista coletiva do Fluminense Crédito: Marcelo Gonçalves/FFC

O Flamengo saiu na frente nas finais do Campeonato Carioca. O time venceu o Fluminense por 2x1, na última quarta-feira (12), pela partida de ida da decisão estadual. O clássico ficou marcado pela tensão entre os rivais e terminou em clima quente, com uma confusão envolvendo Juan Freytes e Luiz Araújo. >

O zagueiro tricolor foi em direção ao atacante do Fla e chegou a empurrá-lo. O defensor precisou ser contido pelos demais companheiros, enquanto outros jogadores rubro-negros também interviram. Após a partida, o técnico Mano Menezes, do Flu, ficou na bronca.>

Em entrevista coletiva, o treinador rebateu a provocação de Luiz Araújo. O atleta chegou a mostrar uma tatuagem da taça da Copa do Brasil após discutir com Mano.>

"Eu tenho três, não mostrei. Esqueci. Não fui atrás", disse o comandante do Fluminense, ao fazer referência às conquistas com o Corinthians, em 2009, e Cruzeiro, em 2017 e 2018.>

"Uma provocação incendiou uma coisa desnecessária. Veja como isso pode acarretar problema. Perdemos um jogador que foi lá, dois ou três no banco de reservas. E a pessoa que iniciou tudo o árbitro foi lá abraçar ele, acalmou e tirou ele de lá", continuou.>

"Falta sensibilidade para entender que esse tipo de situação tem que ser coibida. Todos estão errados e quem fez o que fez está certa. Está tudo de ponta cabeça. É o que disse ao árbitro no momento do lance. É a minha visão disso. É o cuidado que a gente tem que tomar, senão todos vão pagar conta que a única pessoa que provocou vai sair ilesa", completou Mano.>

O treinador também cobrou grandeza do Flamengo para 'saber ganhar'. "Houve uma provocação quando sofremos o segundo gol, alguém passou provocando no banco e foi o estopim da confusão. O resto foi consequência. Freytes foi citado na súmula, eles (argentinos) não aceitam. É bom não aceitar, tem que saber ganhar e perder. E quando ganha tem que ter grandeza para respeitar quem a gente está ganhando. Para as coisas terminem bem, sempre bom terminar bem. E que o jogo seja o ator principal de tudo", falou.>