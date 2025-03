TROCA

Marcelo Adnet sai da Globo e fecha com a CazéTV para o Brasileirão

O ator apresentará o programa 30 Minutos nas noites de domingo

Mais um ex-Globo está chegando nas transmissões da CazéTV. Dessa vez, Marcelo Adnet está deixando a emissora com a qual não tinha contrato fixo para apresentar um programa especial sobre o Brasileirão no projeto de Casimiro Miguel. >

Desde 2023, Adnet não tinha um contrato fixo com a Globo, apesar de apresentar a faixa Fica Triste Não no Esporte Espetacular e no programa Boleiragem, do SporTV. Agora, o ator assume o programa 30 Minutos na Cazé, com contrato assinado no último domingo (16). >