INÍCIO RUIM

Mas já? Após duas corridas, piloto tem permanência ameaçada na Fórmula 1

Red Bull avalia trocar Liam Lawson por Yuki Tsunoda no GP do Japão

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de março de 2025 às 12:41

Liam Lawson no GP da China Crédito: Mark Thompson/Red Bull Content Pool

Bastaram apenas duas corridas para Liam Lawson ter sua permanência na Fórmula 1 ameaçada. Em um início ruim na temporada, sem sequer pontuar nos dois primeiros fins de semana do campeonato - mesmo com um dos carros mais potentes do grid -, o neozelandês pode perder sua vaga na Red Bull. E seu substituto já teria sido definido: o japonês Yuki Tsunoda. >

As informações são do site Motorsport. De acordo com o portal, a RBR considera seriamente a troca e já poderia substituir os pilotos no GP do Japão, o próximo da temporada. A corrida em Suzuka, casa de Tsunoda, está prevista para o dia 6 de abril.>

Aos 23 anos, Lawson faz a primeira temporada como titular na Fórmula 1. Ele chegou à RBR para o lugar do mexicano Sergio Pérez, dispensado pelos resultados ruins em 2024. Mas não passou sequer do Q1 nas classificações e ainda não pontuou na temporada. Enquanto isso, Max Verstappen, seu companheiro de equipe, é o vice-líder do campeonato, com 36 pontos. O neozelandês admitiu estar ameaçado.>

"Infelizmente não tenho tempo para me acostumar com o carro. Não tenho tempo para testar o carro e me acostumar com ele, mas a temporada já começou e a cada corrida estamos perdendo pontos. Também não sou burro e sei que, obviamente, estou aqui para ter um bom desempenho, e se não estiver fazendo isso não vou ficar por aqui", disse.>