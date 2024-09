FUGA DA DEGOLA

Matheuzinho e Ryller reforçam Vitória em confronto decisivo contra Atlético-GO pelo Brasileirão

O confronto contra os goianos ocorre neste sábado (14), a partir das 16h no estádio Antônio Accioly

Alan Pinheiro

Publicado em 14 de setembro de 2024 às 05:00

Ricardo Ryller está relacionado para o jogo contra o Atlético-GO Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Tic Tac. O Campeonato Brasileiro está chegando ao fim e, cada vez mais, os objetivos dos 20 times vão se solidificando. Enquanto o tempo vai se esvaindo, o Leão da Barra olha para as últimas 13 rodadas com a missão de melhorar o desempenho na competição e terminar a Série A fora da zona de rebaixamento. Para isso, enfrentará o Atlético-GO em um confronto direto para afundar o rival na lanterna e se aproximar dos times que rondam o Z-4.

O confronto, válido pela 26ª rodada do Brasileirão, ocorre neste sábado (14), a partir das 16h. O estádio Antônio Accioly será o palco do embate entre rubro-negros que entram em campo em situação crítica na tabela. Enquanto os goianos amargam a última posição do campeonato, o Vitória ocupa a 18ª colocação, com 22 pontos.

Apresentado nesta quinta-feira (12), o atacante Gustavo Mosquito comentou que os cinco pontos de diferença para o Fluminense - primeira equipe fora da zona - aumentam a pressão no elenco, que está focado em reverter a situação do Leão na tabela. “É o trabalho, não tem outra alternativa. Temos que trabalhar bastante para chegar nos jogos e vencer. Sabemos que jogar em um grande clube como o Vitória a pressão e a responsabilidade são muito grandes. Então precisamos trabalhar mais e falar menos para no dia dos jogos sairmos com os três pontos. Jogar em time grande é assim“, deu o recado.

Mosquito, inclusive, vive a expectativa de fazer o seu segundo jogo com a camisa vermelha e preta contra o lanterna da competição. Para o confronto, o técnico Thiago Carpini terá novamente Matheuzinho e Ricardo Ryller a disposição. No entanto, pelo pouco tempo de recuperação das lesões, a participação de ambos como titulares ainda é dúvida para o confronto. Caso se confirme o camisa 30 no banco, Carlos Eduardo e Mosquito disputam vaga no ataque. Caio Vinícius, PK e Willean Lepo são desfalques por lesão. Com isso, o paraguaio Raúl Cáceres inicia o confronto.

No primeiro turno, a torcida do rubro-negro baiano compareceu ao Barradão para apoiar o clube após a eliminação na Copa do Brasil. Primeira partida de Carpini à frente do time na Série A, o Dragão aproveitou as duas expulsões dos mandantes para ter a posse do jogo e colocar um 2x0 na conta do Leão. Agora, um turno após o jogo, o comandante do Leão vai reencontrar o adversário para devolver a derrota.

Desta vez, um tabu será colocado à prova. De oito confrontos entre os dois clubes na elite do futebol brasileiro, o Vitória só conseguiu sair com os três pontos em uma única partida, realizada em 2017. Desde então, foram seis partidas, com quatro empates e duas vitórias para os goianos.

A situação dos times na tabela incomoda aos torcedores rubro-negros, seja da Bahia ou de Goiás. Porém, o incômodo piora quando se compara o desempenho defensivo dos clubes no Campeonato Brasileiro. Com 40 gols concedidos, o Dragão é a pior defesa da competição. No “pódio”, o Leão fica em segundo lugar, já que teve as redes vazadas em 39 oportunidades.

“Sabemos da importância do próximo jogo e temos consciência da nossa responsabilidade. A gente vem de alguns jogos sem vencer. Precisamos ganhar de qualquer maneira, mas sabemos que vamos enfrentar uma grande equipe, independente da posição em que eles estejam. O Campeonato Brasileiro é muito difícil. Precisamos ir lá e fazer nosso papel para buscar a vitória, que é o que nos interessa”, declarou Gustavo Mosquito sobre o confronto da 26ª rodada.