FICOU NA BRONCA

Messi se irrita com árbitro brasileiro durante derrota da Argentina

O craque ex-Barcelona levantou o dedo em direção a Anderson Daronco durante a derrota para o Paraguai

Alan Pinheiro

Publicado em 15 de novembro de 2024 às 15:46

Anderson Daronco foi confrontado por Messi pela não marcação de uma falta Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O craque argentino Lionel Messi se irritou com o árbitro brasileiro Anderson Daronco por uma falta não marcada na vitória do Paraguai sobre a Argentina, nesta quinta-feira (14).

Durante a partida, o jogador foi cercado por dois paraguaios e perdeu a posse de bola em dividida que achou ser faltosa. Daronco, no entanto, indicou ausência de ação faltosa no lance e virou alvo do argentino.

Irritado com a decisão do árbitro, Messi foi cobrar Daronco ao final do primeiro tempo da partida. O argentino apontou o dedo para o brasileiro e reclamou contundentemente do lance, mas foi ignorado pelo juiz. Messi também chegou a cobrar o assistente Bruno Pires, no momento em que a arbitragem se preparava para deixar o campo.

Na boa, Daronco pipocou MUITO pro Messi



Se fosse qualquer jogador do Brasileirão fazendo isso, Daronco expulsaria



PIPOCOU E PIPOCOU BASTANTE!



pic.twitter.com/2F69HdHnEJ — Olé do Brasil (@Oledobrasil) November 15, 2024