COMEÇOU

Na estreia do Brasileirão, Vitória enfrenta o Juventude para começar com ‘pé direito’

Partida contra o Alviverde ocorre neste sábado (29), a partir das 18h30

Alan Pinheiro

Publicado em 29 de março de 2025 às 05:00

Vitória estreia no Campeonato Brasileiro diante do Juventude Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Após conseguir uma arrancada no segundo turno da competição em 2024 e se salvar do rebaixamento, o Vitória estreia no Campeonato Brasileiro neste sábado (29), quando viaja ao Rio Grande do Sul para enfrentar o Juventude. Ao contrário da temporada passada, o rubro-negro espera ter mais regularidade durante a competição. A partida será disputada no estádio Alfredo Jaconi, a partir das 18h30. >

Quando Thiago Carpini assumiu o Leão na temporada passada, a missão dada com urgência era salvar a equipe da queda para a segunda divisão. Com um ponto somado em 15 disputados, a campanha de recuperação ao longo da competição preocupou os torcedores rubro-negros. Para a atual temporada, o treinador acredita na preparação da equipe para iniciar o Brasileirão de forma diferente. >

“Temos pontos muito positivos e outros a serem ajustados. Prefiro falar das coisas boas, que são muitas em um trabalho que vem se consolidando desde o ano passado. Vejo o Vitória pronto para competir. O Brasileiro é uma competição de muita constância e evolução dentro dela. A gente busca isso, foi o que fizemos em 2024 e é isso que queremos em 2025, mas com um início melhor”, disse.>

Para o confronto, o comandante do Leão vai contar pela primeira vez com os recém-chegados Erick e Léo Pereira. A dupla teve os nomes regularizados e já foram relacionados. A tendência, no entanto, é de que os atacantes entrem ao decorrer da partida. Em contrapartida, Carpini não conta com a presença de Matheuzinho. Após jogar o Ba-Vi no sacrifício, o jogador voltou a frequentar o departamento médico. Além do camisa 30, o volante Gabriel Baralhas foi vetado para a partida contra os gaúchos.>

A equipe titular deve contar com uma plataforma com três volantes em campo, sendo um deles com mais liberdade para avançar e ajudar no último terço. A tendência é de que Pepê seja um dos escolhidos no meio de campo, enquanto as vagas restantes continuam em aberto. Na lateral direita, Claudinho e Rául Cáceres brigam pela titularidade.>

Na temporada passada, o Juventude foi um dos primeiros adversários do Vitória na Série A sendo comandados por Carpini. A partida terminou empatada no Alfredo Jaconi por 1x1 e o gol do Leão foi marcado por Willian Oliveira. Para o confronto deste sábado (29), o técnico rubro-negro afirma que sua equipe está preparada para estrear na competição.>