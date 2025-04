LIGUE 1

Nantes x PSG: onde assistir ao vivo, horário e escalações

A partida será disputada no Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau, em Nantes

Nantes e Paris Saint-Germain se enfrentam nesta terça-feira, pela 30ª rodada da Ligue 1 2024/2025. A partida será disputada no Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau, em Nantes, e o pontapé inicial está marcado para as 15h45 (horário de Brasília). Já campeão, o PSG busca manter a invencibilidade na competição, enquanto o Nantes luta para se afastar da zona de rebaixamento. Confira onde assistir ao vivo, o horário do jogo, análise das equipes e as prováveis escalações.>