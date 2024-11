COPA DO BRASIL

‘Não sei sobre o dia de amanhã’, diz David Luiz sobre futuro no Flamengo

O contrato do zagueiro termina no mês que vem

O misto de comemoração e despedida que tomou a torcida flamenguista na noite do último domingo (10) pode se estender ainda mais do que o já anunciado. Além de Gabigol, David Luiz também pode ter levantado sua última taça pelo Flamengo com a Copa do Brasil.