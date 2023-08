Neymar ganhará mais de R$ 2 milhões por post para promover Arábia Saudita

Agora, já está no papel: Neymar é o novo reforço do Al-Hilal. Após seis temporadas no Paris Saint-Germain, o atacante de 31 anos assinou contrato com o clube da Arábia Saudita nesta segunda-feira (14), e deve ser anunciado oficialmente em breve. O vínculo tem validade de duas temporadas. A informação é do ge.



O brasileiro, que tinha contrato com o PSG até 2027, realizou exames médicos ainda em Paris. O clube é o mais popular da Arábia Saudita e promete grande evento na quarta-feira (16) para apresentar seu novo jogador.