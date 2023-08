Casimiro lamenta ida de Neymar para Al-Hilal: 'Broxante para c…'

A transferência de Neymar ao Al-Hilal não agradou ao streamer Casimiro Miguel. Em uma live realizada no último domingo (13), o youtuber não escondeu a decepção com a ida do atacante brasileiro para o clube da Arábia Saudita



"É lamentável, nada além disso. Vou falar o quê? Enquanto não confirmar, eu não vou acreditar, mano, juro por Deus. 'Ah, Casimiro, você está sendo inocente, otário'... É, acho que sim, acho que é a segunda opção. Não tem como, desculpa. Broxante para c...", lamentou.