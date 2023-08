Neymar vai ganhar mais de R$ 1 milhão por dia no Al-Hilal

Neymar está prestes a deixar o PSG após seis temporadas. Crédito: C.Gavelle e J.Scussel/PSG

Neymar está próximo de oficializar sua ida ao Al-Hilal após seis temporadas no Paris Saint-Germain. De acordo com veículos europeus, o atacante e o clube francês aceitaram a proposta milionária da Arábia Saudita. No Oriente Médio, o brasileiro vai receber 80 milhões de euros por ano (R$ 430 milhões) - o que significa mais de R$ 1 milhão por dia e R$ 60 mil a cada hora.



Os valores foram adiantados pelo periódico francês L’Équipe. Na transação, o clube saudita pagará 90 milhões de euros (R$ 485 milhões) ao PSG para contar com o atacante brasileiro em seu elenco pelas próximas duas temporadas. Ao todo, o craque brasileiro receberá R$ 860 milhões, valor próximo daquele que o time francês pagou para contratá-lo junto ao Barcelona - R$ 880 milhões em 2017. Neymar tem 31 anos.

Considerando as cifras adiantadas - os 80 milhões de euros -, Neymar receberá salário diário de R$ 1,17 milhão; por minuto, isso significa R$ 818, o que equivale a R$ 13 a cada segundo que estiver na Arábia Saudita. Em sua última renovação contratual com o Paris Saint-Germain, que vale até 2027, o atacante recebe 50 milhões de euros por ano. Por ser um dos maiores salários do futebol mundial, poucos clubes da Europa estão dispostos a arcar com os gastos do brasileiro.

De acordo com reportagem do RMC, o técnico Luis Enrique e o diretor esportivo Luis Campos explicaram ao camisa 10 que ele não estaria mais nos planos no clube parisiense, o que fez com que as negociações acelerassem. Neymar não esteve nem nas arquibancadas do jogo da equipe neste sábado na abertura do Campeonato Francês.

As recentes notícias apontavam para o retorno do brasileiro ao Barcelona. As partes, inclusive, teriam acertado questões salariais, com uma drástica redução nos ganhos do jogador. Mas o técnico Xavi Hernandez teria barrado a contratação por motivos extracampo, o que gerou dúvidas sobre o futuro do craque.