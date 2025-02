MAIS UMA PEÇA

No último dia da janela, Bahia anuncia a contratação do goleiro Ronaldo

Jogador de 28 anos foi revelado pelo Vitória e estava no Atlético-GO

Gabriel Rodrigues

Publicado em 28 de fevereiro de 2025 às 18:42

Ronaldo chega ao Bahia por empréstimo para disputar a condição de titular Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

No último dia da janela de transferências, o Bahia anunciou um novo reforço para o seu elenco. O goleiro Ronaldo foi oficializado pelo tricolor. O jogador de 28 anos estava no Atlético-GO e chega ao Esquadrão por empréstimo até o fim do ano. >

No Bahia, Ronaldo disputará posição com Danilo Fernandes e Marcos Felipe, que tem revezado no posto de titular. Além do trio, o Esquadrão conta ainda com o jovem Gabriel, que disputou os três primeiros jogos do Campeonato Baiano. Denis Junior, que entrou em campo apenas uma vez esse ano, foi emprestado à Ferroviária, de São Paulo. >

Natural de Salvador, Ronaldo foi revelado pelo Vitória. Ele estreou no time principal do rubro-negro em 2018 e permaneceu no clube até 2021, quando foi para o Atlético-GO.>