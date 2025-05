REGULAMENTO INCOMUM

Pênalti do presidente e gol em dobro: conheça as regras da Kings League Brasil

A grande diferença para o Fut7 comum está nas regras especiais, que visam oferecer mais entretenimento aos espectadores

Alan Pinheiro

Publicado em 20 de maio de 2025 às 16:45

Kings League Brasil Crédito: Divulgação/Kings League Brasil

Presidente de time cobrando pênalti, dado decidindo quantos jogadores ficam em campo e gol valendo em dobro nos minutos finais. Apesar de inusitado, essas são algumas das regras presentes na Kings League Brasil, campeonato de futebol sete criado por Piqué que reúne ex-atletas e personalidades conhecidas na internet.>

A alma do projeto é a disputa de partidas de Fut7, o futebol de sete jogadores também conhecido como society, em um campo reduzido de grama sintética. A grande diferença para o Fut7 comum está nas regras especiais, que servem para fazer com que o jogo pareça um jogo de videogame na vida real.>

Cada partida tem duração de 40 minutos, divididos em dois tempos de 20 minutos cada, fora os acréscimos. Os jogadores esperam pelo início do jogo em cima da linha do gol, enquanto a bola fica presa em uma "jaula" cinco metros acima do círculo central do campo. Ao sinal verde, a jaula abre, a bola cai e os jogadores correm para dar início ao jogo. >

Antes da partida começar, cada representante escolhe uma “carta secreta” para ser utilizada pela equipe durante o jogo. Cada carta gera uma alteração nas regras, como gols valendo o dobro por um tempo determinado, suspender um adversário por quatro minutos ou até ganhar um pênalti.>

Já nos minutos iniciais, as regras mostram o interesse do torneio no entretenimento. A partida começa com um jogador de linha e um goleiro para cada equipe. A cada minuto, um jogador de cada lado entra em campo, até chegar ao total de sete contra sete. Os gols marcados entre os minutos 38 e 40 valem o dobro, desde que o placar não esteja empatado.>

Caso o jogo esteja empatado nos dois minutos finais, ganha a primeira equipe a marcar. Se o empate se mantiver até ao fim, o jogo será decidido através de shootouts, onde um jogador sai com a bola no meio de campo em direção ao goleiro adversário e tenta marcar o gol.>

Outra regra, aplicada somente no minuto 18, é o “dado de competição”. Na ocasião, o jogo é parado e um representante da competição precisa jogar o dado, que irá indicar o número de jogadores por equipe que continuarão em campo. Por exemplo, se o dado cair no número um, os times precisam tirar jogadores até cumprir a condição. No lugar do número seis há o logo da competição, que indica uma disputa de um contra um entre os dois goleiros.>

Os jogadores que receberem cartões amarelos serão afastados do jogo durante dois minutos. Em caso de cartão vermelho, o atleta deve abandonar o jogo e, após cinco minutos, poderá entrar outro jogador no seu lugar. Para quem já se imaginou tomando o lugar de um jogador no campo, o "pênalti do presidente", é um outro modificador que pode ser acionado para que o responsável pelo clube faça uma cobrança durante o jogo.>