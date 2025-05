FENÔMENO NAS REDES

Saiba o que é a Kings League, competição que terminou com time de Neymar campeão

Criada por Piqué em 2023, torneio chegou ao Brasil neste ano e já possui torcedores fieis das equipes que fazem parte da competição

Alan Pinheiro

Publicado em 20 de maio de 2025 às 16:10

Conheça a Kings League Brasil Crédito: Divulgação/Kings League Brasil

A primeira final da Kings League Brasil aconteceu no último domingo (18) e terminou com a Fúria, equipe que possui Neymar como um dos presidentes, como campeã da temporada de estreia no país. Apesar das regras diferentes, o torneio é um fenômeno nas redes sociais, com torcedores fieis das equipes que fazem parte da competição.>

Em 2023, o ex-jogador Gerard Piqué e o streamer espanhol Ibai Llanos se juntaram para dar início à Kings League, um torneio inicialmente formado por times espanhóis com o objetivo de unir o futebol ao mundo do entretenimento. “Uma das razões pelas quais criei a Kings League foi porque vi os meus filhos a assistirem a um jogo de futebol e, depois de dez minutos, estavam ambos no celular e no tablet assistindo outras coisas ao mesmo tempo”, declarou o ex-zagueiro do Barcelona.>

A alma do projeto é a disputa de partidas de Fut7, o futebol de sete jogadores também conhecido como society, em um campo reduzido de grama sintética. A grande diferença para o Fut7 comum está nas regras especiais, que servem para fazer com que o jogo pareça um jogo de videogame na vida real.>

Além da Espanha, a Kings League se expandiu para a Itália, Brasil, Américas, Itália e França, além de ter um campeonato mundial em 2025 com convidados e equipes que se classificaram em suas ligas. A liga brasileira contou com dez times no primeiro "split", que significa temporada. São eles: Fúria FC. Capim FC, Dendele FC, Fluxo FC, Desimpedidos GOTI, Loud SC, Funkbol, G3X, Nyvelados FC e Real Elite.>

Cada uma das equipes possui um ou mais presidentes que podem participar do evento ao acionar a carta "pênalti de presidente" e paralisar a partida e cobrar o tiro direto. Além de Neymar, nomes como a cantora Ludmilla e o cantor MC Hariel, além dos influenciadores Coringa, Nobru e Luva de Pedreiro são alguns dos presidentes.>

Foi uma honra ter você nos campos da Kings World Cup, Rei! ???#KingsWorldCup pic.twitter.com/jGX29JAr8m — Kings League Brazil (@Kings_LeagueBR) June 7, 2024

Uma característica única da competição é a presença de ex-atletas. Além de Falcão na Fúria, jogadores como Eden Hazard, Radja Nainggolan, Samir Nasri, Marlos, Juanfran, Francesco Totti, Rio Ferdinand, Chicharito Hernández e Kun Agüero marcaram presença nas competições. Na competição brasileira, o ex-jogador Zé Roberto ganhou minutos dentro de campo.>