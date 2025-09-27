Acesse sua conta
Popó x Wanderlei Silva: onde assistir ao vivo, horário e card do Spaten Fight Night 2

Evento ocorre neste sábado (27), a partir das 19h30, em São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 09:00

Encarada entre Popó e Wanderlei Silva
Encarada entre Popó e Wanderlei Silva Crédito: William Lucas/Inovafoto

Duas das maiores lendas dos esportes de combate do Brasil estarão frente a frente neste sábado (27), em São Paulo. Wanderlei Silva e Acelino “Popó” Freitas fazem a luta principal do Spaten Fight Night 2, em duelo especial de boxe reconhecido pelo Conselho Nacional de Boxe. O evento começa a partir das 19h30 (de Brasília).

Onde assistir Wanderlei Silva x Popó Freitas ao vivo

O Spaten Fight Night 2 terá transmissão do Combate (pay-per-view) a partir de 20h. A luta principal também será exibida pela Rede Globo (TV aberta) e pelo SporTV (TV fechada).

Popó Freitas

Lenda do boxe brasileiro e tetracampeão mundial em duas categorias, Acelino “Popó” Freitas volta a disputar uma luta de grande repercussão nacional. O baiano, natural de Salvador, terá a chance de mais uma vez representar o estado em um evento histórico.

Wanderlei Silva

Ídolo do MMA e com carreira marcada por passagens lendárias no Pride e no UFC, Wanderlei Silva retorna aos ringues em mais um desafio no boxe. Conhecido pelo estilo agressivo, o “Cachorro Louco” busca superar o baiano Popó em um duelo que promete movimentar São Paulo.

Destaque baiano no card

O público da Bahia terá motivos de sobra para acompanhar o evento. Além de Popó Freitas, tetracampeão mundial e ídolo do boxe brasileiro, outros dois grandes nomes baianos sobem ao ringue. Hebert Conceição, medalhista de ouro em Tóquio 2020, defende o cinturão brasileiro dos super-médios contra Yamaguchi Falcão em um duelo carregado de rivalidade familiar.

Já Beatriz Ferreira, campeã mundial e ícone do boxe feminino, fará a primeira defesa do cinturão mundial peso-leve da IBF em solo brasileiro, diante da uruguaia Maira “La Panterita” Moneo.

Card completo da Spaten Fight Night

Popó x Wanderlei Silva por Divulgação
Encarada entre Popó e Wanderlei Silva por William Lucas/Inovafoto
Bia Ferreira x Maira Moneo por Divulgação
Encarada entre Bia Ferreira x Maira Moneo por William Lucas/Inovafoto
Hebert Conceição x Yamaguchi Falcão por Divulgação
Encarada entre Hebert Conceição e Yamaguchi Falcão por William Lucas/Inovafoto
Wanderson Barcellos x Thiago Manchinha por Divulgação
EWanderson Barcellos x Thiago Manchinha por William Lucas/Inovafoto
1 de 8
Popó x Wanderlei Silva por Divulgação

Card completo do Spaten Fight Night 2

  • Wanderlei Silva x Popó Freitas (Boxe)
  • Beatriz Ferreira x Maira Moneo – cinturão mundial peso-leve IBF (Boxe)
  • Hebert Conceição x Yamaguchi Falcão – cinturão brasileiro peso-super-médio (Boxe)
  • Thiago Manchinha x Wanderson Barcellos – unificação dos cinturões peso-leve do Shooto Brasil e MAC (MMA)

Ficha do Evento

  • Evento: Spaten Fight Night 2
  • Luta principal: Wanderlei Silva x Acelino “Popó” Freitas
  • Data: Sábado, 27 de setembro de 2025
  • Horário: 19h30 (de Brasília) – início do evento / 20h transmissão Combate
  • Local: São Paulo – SP
  • Onde assistir: Rede Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e Combate (pay-per-view)

