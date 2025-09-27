Popó x Wanderlei Silva: onde assistir ao vivo, horário e card do Spaten Fight Night 2

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 27 de setembro de 2025 às 09:00
Duas das maiores lendas dos esportes de combate do Brasil estarão frente a frente neste sábado (27), em São Paulo. Wanderlei Silva e Acelino “Popó” Freitas fazem a luta principal do Spaten Fight Night 2, em duelo especial de boxe reconhecido pelo Conselho Nacional de Boxe. O evento começa a partir das 19h30 (de Brasília).
O Spaten Fight Night 2 terá transmissão do Combate (pay-per-view) a partir de 20h. A luta principal também será exibida pela Rede Globo (TV aberta) e pelo SporTV (TV fechada).
Lenda do boxe brasileiro e tetracampeão mundial em duas categorias, Acelino “Popó” Freitas volta a disputar uma luta de grande repercussão nacional. O baiano, natural de Salvador, terá a chance de mais uma vez representar o estado em um evento histórico.
Ídolo do MMA e com carreira marcada por passagens lendárias no Pride e no UFC, Wanderlei Silva retorna aos ringues em mais um desafio no boxe. Conhecido pelo estilo agressivo, o “Cachorro Louco” busca superar o baiano Popó em um duelo que promete movimentar São Paulo.
O público da Bahia terá motivos de sobra para acompanhar o evento. Além de Popó Freitas, tetracampeão mundial e ídolo do boxe brasileiro, outros dois grandes nomes baianos sobem ao ringue. Hebert Conceição, medalhista de ouro em Tóquio 2020, defende o cinturão brasileiro dos super-médios contra Yamaguchi Falcão em um duelo carregado de rivalidade familiar.
Já Beatriz Ferreira, campeã mundial e ícone do boxe feminino, fará a primeira defesa do cinturão mundial peso-leve da IBF em solo brasileiro, diante da uruguaia Maira “La Panterita” Moneo.
Card completo da Spaten Fight Night