HERÓI NACIONAL

Pôster do GP de Ímola homenageia Ayrton Senna

O brasileiro morreu no circuito no fatídico 1º de maio de 1994

O pôster oficial do Grande Prêmio de Fórmula 1 de Ímola deste ano homenageia o brasileiro Ayrton Senna, que morreu enquanto disputava esta prova no dia 1º de maio de 1994. A peça foi apresentada nesta quinta-feira (21).

Ao fundo da imagem aparece "a arquibancada da paixão", repleta de torcedores, a bandeira da Ferrari e a torre do autódromo, símbolo do circuito.

Em primeiro plano, se vê os principais pilotos da atualidade: Charles Leclerc, Max Verstappen e Lewis Hamilton. A foto dos três é contornada por uma pista colorida com as cores da bandeira do Brasil famosa por aparecer no capacete de Senna.