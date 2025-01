VITÓRIA

Prefeitura entrega estacionamento com 2 mil vagas na região do Barradão

Equipamento fica no Parque Socioambiental de Canabrava e será utilizado por torcedores do Vitória em dias de jogos do time

Giuliana Mancini

Publicado em 30 de janeiro de 2025 às 10:11

Entrega estacionamento do Parque Canabrava Crédito: Valter Pontes/ Secom PMS

A Prefeitura de Salvador inaugurou, na última quarta-feira (29), o estacionamento do Parque Socioambiental de Canabrava. O local tem 2.040 vagas e também será utilizado por torcedores do Vitória em jogos do time, aumentando a oferta de vagas e reduzindo os congestionamentos na região em dias de partida do Leão no Barradão. O equipamento está em fase de implantação pela gestão municipal.>

Durante a entrega, o prefeito Bruno Reis também anunciou a construção de uma nova via na região do estádio rubro-negro para melhorar a mobilidade nas localidades do entorno do estádio. A ligação viária conectará a Avenida Mário Sérgio Pontes de Paiva ao Barradão, aprimorando o fluxo de veículos e pedestres na região de Canabrava.>

“Aqui, nesta área, sepultamos definitivamente o antigo aterro de Salvador. Agora, temos o Parque Ambiental Esportivo de Canabrava. Hoje, entregamos uma parte dele, com o estacionamento. Vamos cercar todo o parque, que terá espaço para os ambientalistas realizarem estudos e também contará com uma área esportiva. Como contrapartida desta parceria, o Vitória será responsável pela manutenção e fiscalização do parque”, afirmou Bruno Reis.>

O prefeito também destacou que o estacionamento vai melhorar a mobilidade na região nos dias de jogos do Vitória, tanto para os torcedores quanto para os moradores e pessoas que transitam pelo entorno do Barradão. “Outras intervenções já foram realizadas e há mais por vir, mas esta é a obra de mobilidade mais importante, porque vai ajudar significativamente a resolver os engarrafamentos para a galera que vem torcer pelo Vitória”, disse.>

A implantação do estacionamento contou com uma série de intervenções, incluindo terraplanagem, implantação de passeios em concreto, pavimentação asfáltica, construção de muro de fechamento ao longo do local, além de serviços de drenagem e iluminação.>

Também participaram da solenidade os secretários municipais da Casa Civil, Luiz Carreira; da Infraestrutura, Francisco Torreão; e de Sustentabilidade e Resiliência, Ivan Euller; a presidente da Fundação Mário Leal Ferreira, Tânia Scofield; o secretário particular do prefeito, Igor Dominguez; o presidente do Vitória, Fábio Mota, entre outras autoridades municipais e dirigentes do clube.>

Nova ligação>

A nova via que ligará a Avenida Mário Sérgio Pontes de Paiva ao Barradão será uma alternativa de acesso ao estádio, melhorando a mobilidade na região. A ligação terá cerca de 577 metros de extensão e 7 metros de largura, permitindo a circulação em dois sentidos e contemplando passeios para pedestres.>