NA EXPECTATIVA

Primo de Kelly, Rodrigo Piquet confirma que bebê Verstappen é menina: 'Princesa campeã'

Tetracampeão mundial da Fórmula 1 foi liberado para nascimento da filha

Giuliana Mancini

Publicado em 1 de maio de 2025 às 15:45

Nelson Piquet ao lado do sobrinho Rodrigo; Kelly Piquet e Max Verstappen Crédito: Reprodução

Após as especulações de fãs ao redor do mundo, Rodrigo Piquet parece ter enfim confirmado que Kelly Piquet e Max Verstappen vão ter uma menina. O casal ainda não tinha confirmado oficialmente o sexo da filha, que deve nascer nesta quinta-feira (1º). O piloto tetracampeão mundial da Fórmula 1 foi liberado pela Red Bull Racing das atividades do dia por uma "ocasião familiar feliz".>

Em uma postagem nos Stories do Instagram, Rodrigo, que é sobrinho do tricampeão Nelson Piquet e primo de Kelly, postou comemorando a provável chegada da mais nova integrante da família. "Max Verstappen faltará aos compromissos de hoje porque a Kelly vai ter bebê! Mais uma taurina na família, será que nasce hoje? No mesmo dia do meu, 1º de maio! Princesa campeã", escreveu o campeão de kart.>

Rodrigo Piquet comemorou possível chegada da filha de Kelly e Max Crédito: Reprodução

Max Verstappen estaria trabalhando nesta quinta-feira (1º) no acerto dos carros para os treinos livres, já que, no domingo (4), acontece o Grande Prêmio de Miami. Mas o piloto foi liberado das atividades do dia.>

"Max (Verstappen) não vai comparecer ao dia de entrevistas para atender a imprensa pois sua esposa está esperando um bebê. Tudo está (transcorrendo) bem e ele vai estar na pista amanhã para o fim de semana da corrida", diz parte do trecho da postagem da Red Bull.>

Na sequência, a equipe austríaca deixa claro que não entrará em mais detalhes sobre o nascimento da filha do piloto holandês. "Não faremos mais comentários neste momento em respeito à privacidade da família".>