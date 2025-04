AUTOMOBILISMO

Próxima corrida da Fórmula 1: onde assistir ao vivo, horário e programação do GP da Arábia Saudita

Circuito de Jeddah-Corniche recebe a 5ª etapa da temporada

Giuliana Mancini

Publicado em 17 de abril de 2025 às 13:23

Circuito de Jeddah-Corniche receberá a próxima etapa da Fórmula 1 Crédito: Cristiano Barni/Shutterstock.com

A temporada 2025 da Fórmula 1 chega à quinta etapa com o GP da Arábia Saudita. Os carros vão acelerar entre a próxima sexta-feira (18) e o domingo (20), quando acontece a corrida no Circuito de Jeddah-Corniche, um dos mais velozes do calendário deste ano. A prova está marcada para começar a partir das 14h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo na Band, BandSports e F1 TV.>

O GP da vez promete encerrar com tudo as última das três rodadas consecutivas neste início de campeonato. A sede da disputa tem a segunda maior pista do calendário: são 6,174km de extensão, que garantem uma corrida de 50 voltas. Jeddah fica atrás apenas do Circuito de Spa-Francorchamps, sede do GP da Bélgica, com 7,004 km. >

Não para por aí: a velocidade média na Arábia Saudita gira em torno de 250 km/h - superior à de Silverstone e ficando atrás apenas de Monza, conhecida como o 'Templo da Velocidade'. Além disso, o traçado tem o maior número de curvas do calendário: 27.>

O maior vencedor do circuito, que estreou na F1 em 2021, é Max Verstappen, com dois triunfos. Em 2024, o holandês tetracampeão comandou uma dobradinha da RBR com o então colega Sergio Pérez.>

Confira a programação completa do GP da Arábia Saudita (horários de Brasília):>

Sexta-feira (18)>

10h20: Treino livre - BandSports (TV fechada) e F1 TV (streaming)

13h50: Treino livre 2 - BandSports (TV fechada) e F1 TV (streaming) >

Sábado (19)>

10h20: Treino livre 3 - BandSports (TV fechada) e F1 TV (streaming)

13h30: Classificação - Band (TV aberta), BandSports (TV fechada) e F1 TV (streaming) >

Domingo (20)>