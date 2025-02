NOS ESTADOS UNIDOS

Quanto custa a luxuosa BMW envolvida em acidente de Ramon Dino?

Fisiculturista brasileiro passou pelo susto ao deixar aeroporto na Flórida

O fisiculturista Ramon Dino e seu novo treinador, Fabrício Pacholok, sofreram um acidente de carro após saírem de um aeroporto na Flórida, nos Estados Unidos. O técnico dirigia uma BMW X6 quando foram atingidos por um outro veículo. Os dois estão no país para um período de imersão com Derek Lunsford, vencedor de duas edições do Mr. Olympia.>