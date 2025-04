O CORINGA FICA

Quanto ganha Gerson? Jogador renovou com o Flamengo até 2030

Capitão da equipe recebeu aumento e assinou contrato por mais cinco anos

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de abril de 2025 às 14:38

Gerson renovou contrato com o Flamengo até 2030 Crédito: Paula Reis/Flamengo

Enfim acabou a novela. Depois de uma longa negociação, o Flamengo anunciou, nesta terça-feira (8), que renovou o contrato de Gerson. O capitão tinha vínculo até 2027 e, agora, ficará no rubro-negro até 2030. Um dos ídolos recentes do clube, o meia receberá uma valorização salarial.>

"Nosso Coringa renovou seu vínculo com o Mengão e seguirá aterrorizando os rivais por mais 5 anos!", postou o Flamengo. "Feliz. Realizando mais uma vez um sonho na minha vida. É o time do meu coração. Até 2030. Espero que a minha passagem continue sendo vitoriosa. Feliz e mais motivado ainda. Quero sempre buscar mais", comemorou o atleta, em entrevista à FlaTV.>

HA! HA! HA! HA! HA! O GERSON FICA!?

Nosso Coringa renovou seu vínculo com o Mengão e seguirá aterrorizando os rivais por mais 5 anos!?️#CRF pic.twitter.com/B4Ubxtic4X — Flamengo (@Flamengo) April 8, 2025

O anúncio encerra uma novela que começou no ano passado. Gerson tinha o mesmo salário de quando voltou ao clube - no início de 2023 -, um mais baixos entre os principais nomes do elenco. Ele chegou a recusar duas ofertas e, segundo o jornal O Globo, o meio termo só foi alcançado quando a direção sentou com os agentes do atleta, Carlos Leite e Marcão, que também é seu pai.>

O capitão recebia menos de R$ 1 milhão - valor abaixo de Arrascaeta, Bruno Henrique, Danilo, Michael, Cebolinha e De La Cruz - e queria figurar entre os mais valorizados. Uma publicação feita no mês passado pelo blog de Diogo Dantas, do jornal O Globo, afirmava que a oferta do Flamengo era de um aumento de mais de 50%. Assim, o salário de Gerson iria para algo na base de R$ 1,5 milhão.>