SE ESSA MODA PEGA...

Jogadores recebem 'castigo' inusitado após goleada: 'Parece que cometeram um crime'

Episódio aconteceu depois de rodada do Campeonato Português

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de abril de 2025 às 11:32

Benfica goleou o Porto por 4x1 no Estádio do Dragão Crédito: FC Porto/Divulgação

O elenco do Porto recebeu uma punição inusitada após o time sofrer goleada do rival Benfica por 4x1, em pleno Estádio do Dragão, pelo Campeonato Português. Nenhum atleta foi liberado para voltar para casa depois do apito final, seguindo diretamente para o CT do clube como 'castigo'. Lá, os jogadores pernoitaram e, na manhã seguinte, seguiram diretamente para o treinamento.>

A informação foi divulgada pelo portal Record, de Portugal. Presidente do Porto, André Villas-Boas esteve no vestiário ainda no intervalo da partida, enquanto a equipe ainda perdia por 2x0. Ao fim do duelo, o mandatário retornou e aplicou a punição aos seus jogadores.>

Embora elenco e comissão técnica tenham acatado a decisão, ela foi amplamente criticada pela imprensa, torcedores e figuras importantes do futebol português. O ex-treinador Manuel José detonou o castigo, e afirmou que quem tinha que ser punido era a direção do clube, não os jogadores.>

"Parece que cometeram um crime. Quem devia ter sido punido era a direção e não os jogadores", afirmou o ex-treinador, em entrevista a rádio Casablanca. Nas redes sociais, os torcedores também se revoltaram.>