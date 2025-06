REVIRAVOLTA

Quatro meses após deixar o Bahia, atacante será titular contra o Borussia Dortmund

Centroavante começa a partida contra os alemães nesta terça-feira (16), a partir das 13h

Quatro meses após deixar o Bahia, o atacante Everaldo será titular do Fluminense contra o Borussia Dortmund, nesta terça-feira (16), pelo Mundial de Clubes. A confirmação da escalação do jogador foi realizada pelo técnico do Tricolor das Laranjeiras, Renato Gaúcho. Em contrapartida, o centroavante argentino Germán Cano inicia o jogo no banco de reservas. Os dois clubes se enfrentam no MetLife Stadium, em Nova Jersey, às 13h.>

O Fluminense encara o Borussia Dortmund, naquele que deve ser o jogo mais difícil da fase de grupos. "Tivemos esses dias para nos prepararmos para esse Mundial, apesar de vir bem nos campeonatos no Brasil. Treinamos a parte física, técnica, mas sobretudo a parte tática. Estudamos bastante o adversário. Conhecemos bem. Sabemos quem vamos enfrentar", disse.

Revelado pelo Grêmio, Everaldo joga no futebol profissional desde 2011. Em 2015, foi comprado pelo Figueirense após empréstimo, e de lá passou por clubes no México e na Arábia Saudita. Foi com a Chapecoense, em 2019, que ele passou a receber mais atenção, ao marcar 13 gols no Brasileirão enquanto estava emprestado pelo clube mexicano Querétaro.>