COPA DO BRASIL

Quem está por trás da comemoração de Gonzalo Plata na Copa do Brasil

O jogador equatoriano fez um sinal de M após marcar o gol que consagrou o Flamengo campeão

Marina Branco

Publicado em 12 de novembro de 2024 às 15:27

Maiara Porto Crédito: Reprodução I Instagram

Com milhares de olhos voltados para o campo, Gonzalo Plata dedicou o gol que consagrou o título da Copa do Brasil para o Flamengo a Maiara Porto, atriz, modelo e estudante de Odontologia com quem o jogador tem se envolvido. Na disputa contra o Atlético Mineiro, ele fez um M com a mão, em referência à moça.

O nome de Maiara, que já namorou o ex-ator e deputado estadual Thiago Gagliasso, voltou à tona em uma briga com a ex do jogador equatoriano, mas aumentou em repercussão após a Copa do Brasil, que levou torcedores rubro-negros a seu perfil no Instagram.

Além de modelo, a futura dentista também é miss, tendo participado do Miss Universe e Miss Grand Brasil. Seu interesse por concursos de beleza começou ainda em Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio, onde nasceu, e a levou a algumas competições, onde chegou a receber conselhos do pai de Gisele Bündchen.