Real Madrid World: O primeiro parque temático de um clube de futebol no mundo

O parque tem o maior balanço do mundo, montanha russa e museu de estátuas

Marina Branco

Publicado em 14 de novembro de 2024 às 18:17

Butragueño Crédito: Divulgação I Real Madrid CF

O primeiro parque temático de um clube de futebol no mundo foi inaugurado na última quarta-feira (13) em Dubai. O Real Madrid World oferece mais de 40 experiências especiais para os visitantes, em uma área que cobre seis hectares, equivalentes a seis campos do Santiago Bernabéu em tamanho.

O parque tem diversos brinquedos, como o Stars Flyer, os balanços voadores mais altos do mundo, com 140 metros de altura, e a Hala Madrid Coaster, a única montanha russa de madeira em todo o Oriente Médio. Além disso, atrações imersivas que contam a história do clube podem ser visitadas pelos torcedores, no The Real Challenge, e no Road to Victory.

Parque temático Real Madrid World Crédito: Divulgação I Real Madrid CF

A história das 15 orelhudas da Champions League conquistadas pelo Real Madrid e das 11 taças da Euroliga de basquete do time estão cotadas no Bernabéu Experience, uma das atrações mais excepcionais do parque.

Mas, sem dúvidas, uma das que mais chamam atenção é a Meet the Stars, com bonecos em tamanho real e extremamente realistas de ídolos, aposentados e atuantes, da história do Real Madrid, incluindo o brasileiro Ronaldo Fenômeno.

Lá, também existe um local especial para assistir aos jogos do time, e torcer pelo Real Madrid no próprio parque deles, além de um campo de futebol exclusivo do parque madridista.

PReal Madrid World Crédito: Divulgação I Real Madrid CF

A inauguração contou com a presença de ex-jogadores que se tornaram referência no clube, como o brasileiro Roberto Carlos, embaixador do clube merengue, e o espanhol Emilio Butragueño. No evento, os dois visitaram o parque, e conheceram mais de cem crianças da Fundação Real Madrid no campo.

"Estamos absolutamente convencidos de que os visitantes deste parque temático sentirão imediatamente a excitação e o entusiasmo que nosso emblema e nossa camisa transmitem”, comentou Butragueño, que hoje é o diretor de relações institucionais do clube.

“Aqui, damos vida a uma parte muito importante e querida de nossa história, decorrente das emoções e sonhos dos fãs do Real Madrid. Como diz nosso presidente, o Real Madrid pertence ao coração das pessoas", completou.

Parque temático Real Madrid World Crédito: Divulgação I Real Madrid CF

Também esteve presente no evento o CEO da Dubai Holding Entertainment, Fernando Eiroa, que comentou sobre a importância do parque: “Real Madrid World é mais do que um parque temático: é uma celebração do futebol. Esta é uma adição emocionante ao cenário de entretenimento de Dubai, com novas experiências totalmente inclusivas, educativas e divertidas para todos”.