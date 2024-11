JOGADOR JÁ HAVIA REALIZADO FESTA

Vini Jr. soube de perda da Bola de Ouro através de dirigentes do Real Madrid

Segundo o jornal espanhol Relevo, o brasileiro recebeu a notícia no dia da premiação

O jogador brasileiro Vinícius Júnior teria sido avisado de que não ganharia a Bola de Ouro no dia da premiação, após receber uma visita de dirigentes do Real Madrid. No dia anterior, o atacante da seleção brasileira organizou uma festa com amigos e familiares para comemorar o prêmio, que foi para o volante espanhol Rodri. As informações são do jornal espanhol Relevo.