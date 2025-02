BARCELONA

Reforma do Camp Nou atrasa e vira a noite; veja fotos da obra e do projeto final

O estádio do Barcelona está em obra desde junho de 2023 e deve reabrir apenas em 2026

A expectativa pela inauguração do novo Camp Nou, o estádio do Barcelona, está cada vez maior. Com atrasos na reforma, o clube blaugrano intensificou o ritmo das obras, colocando até mesmo iluminações para que o trabalho siga no turno da noite, possibilitando que o Barça volte a jogar em casa o quanto antes.>