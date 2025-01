BAIANÃO

Relembre os melhores momentos de Vitória 1 x 1 Jacuipense

Flavinho abriu o placar para o Leão do Sisal, enquanto Fabri empatou a partida no apagar das luzes

Em ritmo de pré-temporada, o Vitória recebeu o Jacuipense no Barradão e não conseguiu desempenhar um bom futebol diante de seu torcedor. O confronto, válido pela terceira rodada do Campeonato Baiano, começou tímido e só foi ganhar emoção quando as equipes voltaram do intervalo. Apesar das chances, foram os visitantes que abriram o placar. Flavinho, formado nas divisões de base do Leão da Barra, marcou o gol do Jacuipense. Aos 52 minutos, Fabri fez o gol de empate do Vitória.