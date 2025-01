"É MEU"

Vitória compra 100% dos direitos do zagueiro Wagner Leonardo

Presidente do Leão, Fábio Mota, revelou compra do restante dos direitos econômicos

Alan Pinheiro

Publicado em 19 de janeiro de 2025 às 21:06

Wagner Leonardo comemorando o título do Baianão Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória comprou os 50% restantes dos direitos econômicos do zagueiro e capitão Wagner Leonardo e agora possui 100% do jogador. A compra foi revelada na noite deste domingo (19) pelo presidente do Leão, Fábio Mota, após o empate da equipe rubro-negra com o Jacuipense, no Barradão.

O atual vínculo do zagueiro com o Vitória vai até 2028, com multa rescisória fixada em R$ 350 milhões para o mercado nacional e 100 milhões de euros para o mercado internacional. Anteriormente, seu contrato ia até 2025, com multa de R$ 5 milhões.

Wagner Leonardo chegou ao Vitória em 2023 e foi um dos destaques na conquista da Série B do Campeonato Brasileiro. Na temporada passada, o jogador conquistou o Campeonato Baiano - marcando gol na final - e entrou em campo em 56 jogos no ano, marcando seis gols, cinco no Brasileirão.