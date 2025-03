BAIANÃO

Revelado pelo Vitória, Ronaldo conquista primeiro título com o Bahia em cima do ex-clube: 'Só o primeiro passo'

O tricolor venceu o Campeonato Baiano em cima do maior rival dentro do Barradão



Alan Pinheiro

Marina Branco

Publicado em 23 de março de 2025 às 20:57

Ronaldo Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Formado na base do Vitória mas torcedor e defensor do gol do Bahia, o goleiro Ronaldo levantou a taça do Baianão com a equipe tricolor neste domingo (23). Com menos de um mês de clube, o atleta já foi campeão, se encaminhando para disputar Libertadores e Brasileirão pelo tricolor. >

Sobre a sensação de chegar em um momento tão bom, ele mostra que é só gratidão: "Muito grato em estar retornando para a Bahia, para o Bahia, um excelente clube, um clube gigante, que cada vez mais conquista espaço no cenário internacional. Desde o dia que eu cheguei ao clube, eu me senti em casa, fui muito bem recebido por todos, não só pelos jogadores, mas pelos funcionários, pela comissão".>

"Isso mostra que o que o Bahia tá conquistando não é à toa, né? Mostra um trabalho de todo mundo, um trabalho muito bem feito, então eu me sinto muito bem. É só agradecer a todos por terem me recebido bem", afirma o goleiro sobre sua experiência com o clube. >

Quanto ao futuro com o tricolor, a expectativa é alta. "Tá só no começo do ano. Com as competições, a gente vai ter grandes coisas para conquistar, e se Deus quiser, esse título vai ser importante para dar um primeiro passo no nosso ano. Para poder conquistar coisas grandes, tem a Copa do Nordeste, Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, então a partir de agora é cada vez mais difícil, cada vez mais jogos importantes", comenta.>

"A gente espera poder conquistar muitos triunfos e e levar o Bahia o mais alto possível em todas as competições", completa. Ronaldo foi revelado pelo grande rival do clube, mas é torcedor do tricolor. Com o título conquistado no Barradão, ele retorna ao campo onde começou no futebol. >