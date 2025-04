ESTRELA DO VÔLEI

Rosamaria encerra fase regular como segunda maior pontuadora no Japão

Com 927 pontos, a oposta se prepara para as quartas de final na V.League

Em reta final do campeonato, Rosamaria Montibeller atinge a marca de 927 pontos na V.League, principal campeonato de vôlei no Japão. Após os últimos jogos da fase regular, neste final de semana, a atleta se mantém como a segunda maior pontuadora da liga e se prepara para disputar as quartas de final. >

Durante a temporada, a oposta da Seleção Brasileira foi o principal destaque do clube Denso Airybees, sendo protagonista nos jogos e recebendo o MVP, prêmio de melhor jogadora da disputa, diversas vezes, como no último final de semana, contra o time japonês Queenseis Kariya. >

“Foi uma temporada muito desafiadora, mas de muitos aprendizados, estamos felizes com os resultados, mas estamos com foco agora nas quartas de final, com muita vontade de ganhar e ir mais longe no campeonato. Mas estou confiante que podemos vencer mais esse desafio!”, declara a atleta de 30 anos. >