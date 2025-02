SEXISMO

Saiba como jogadora alemã mudou o jeito de cair em campo para não ser sexualizada

Lena Oberdorf, meio-campista do Bayern de Munique, evita até mesmo limpar o suor do rosto na camisa por sexismo

Marina Branco

Publicado em 10 de fevereiro de 2025 às 16:30

Lena Oberdorf pela Alemanha Crédito: Reprodução I Instagram

O sexismo está presente diariamente no futebol feminino, até mesmo em detalhes que muitos nem sequer percebem. Para as jogadoras, no entanto, eles estão escancarados, e mudam até mesmo a maneira como se comportam em campo. >

É o caso de Lena Oberdorf, meio-campista da seleção feminina da Alemanha que mudou seu jeito de cair em campo para evitar assédio e preconceito. >

Tentando evitar ter seu corpo filmado e fotografado de ângulos sexistas, Lena se acostumou a não agir de maneiras corriqueiras no mundo do futebol. Exemplo disso é o esforço para não secar o suor do rosto levantando a camisa, para não mostrar o corpo.>

"Quando entro no TikTok depois dos jogos, vejo centenas de edições. Quando levanto minha camisa para limpar o suor, o resultado são cinco edições com música sexy", comentou no podcast Popcorn und Panenka.>

Outra atenção de Lena é em relação aos momentos em que cai no gramado. A maneira como ela cai, por vezes, pode colocá-la em posições passíveis de serem sexualizadas, um dos motivos pelos quais ela se preocupa até em como cair.>

"Às vezes, quando estou caída no chão, penso: 'Esta é uma posição desfavorável'. Nós não caímos tanto no chão porque queremos continuar jogando. Isso se tornou um problema para mim. Porque muitas pessoas dão zoom quando você está deitada. Certa vez, vi um vídeo de um cara sentado na arquibancada do Wolfsburg dando zoom no celular enquanto as jogadoras estavam se alongando", contou.>

Revelada pelo Essen, a jogadora de 23 anos passou pelo Wolfsburg e foi contratada pelo Bayern de Munique na segunda metade do ano passado, clube pelo qual ainda não estreou por uma lesão de rompimento do ligamento cruzado do joelho.>