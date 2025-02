FUTEBOL

Saiba onde assistir Al Nassr x Al Ettifaq pela Liga Saudita

Equipe de Cristiano Ronaldo entra em campo no Al-Awwal Park, em Riad

O Al Nassr quer voltar a brigar pelo título do Campeonato Saudita. Para isso, tem um importante confronto contra o Al Ettifaq, nesta sexta-feira (21), às 14h. A bola vai rolar no Al-Awwal Park, em Riad. A equipe de Cristiano Ronaldo não perde há nove jogos e está neste momento na 4ª posição, com 45 pontos. O líder é o Al Ittihad, time de Karim Benzema, com 52. Enquanto isso, o El Ettifaq é apenas o 10º colocado do campeonato, com 25 pontos.>