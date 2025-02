BRASILEIRÃO

Saiba quais são os dois clubes da Série A do Brasileirão eliminados em seus estaduais

Enquanto os campeonatos regionais estão nas fases de decisão, o Campeonato Brasileiro ainda está no início

Marina Branco

Publicado em 26 de fevereiro de 2025 às 14:07

Brasileirão reúne os maiores clubes do país (Imagem: Reprodução digital | @brasileirao)

Elite do futebol nacional, a Série A do Brasileirão promete reunir sempre os melhores de cada estado na lista de 20 clubes que competem o torneio a cada ano. No entanto, 2025 trouxe uma surpresa para alguns deles, com dois times pertencentes à Série A do Brasileiro já fora de seus respectivos estaduais. >

Atualmente, os estaduais estão alcançando as fases decisivas, enquanto o Brasileirão ainda não está perto de ser definido. Nos torneios regionais, dois clubes de Série A caíram pelo meio do caminho, incluindo o atual campeão brasileiro, o Botafogo. >

Caindo para o Vasco por 1 a 0 no último domingo (23), o Botafogo passou a ocupar o nono lugar da tabela carioca, ficando fora da briga. Além disso, o Fogão não conseguiu se classificar para a Taça Rio. >

Uma situação parecida é vivida pelo Cruzeiro, que caiu na semifinal contra o América-MG no último sábado (22), nos pênaltis, por 4 a 2. Fora do Campeonato Mineiro, a raposa agora fica sem jogar até 29 de março, quando enfrentará o Mirassol pela primeira rodada do Brasileirão, no Mineirão.>

Já o Botafogo joga amanhã (27) pela Recopa Sul-Americana, no jogo de volta contra o Racing. No Nilton Santos, o alvinegro terá a missão de virar o placar de 2 a 0 aberto pelo adversário no jogo de ida. >

Clubes da Série A em seus estaduais: