Scooby elogiado, Hortência detonada: veja atletas expostos no 'dossiê secreto'

Planilha dos Influenciadores também traz personalidades do meio esportivo como Casimiro Miguel e Fred Bruno

Giuliana Mancini

Publicado em 24 de janeiro de 2025 às 14:53

Pedro Scooby Crédito: YouTube

A 'Planilha dos Influenciadores' virou o assunto do momento nas redes sociais. O documento, criado como uma ferramenta para agências de publicidade, viralizou ao revelar comportamentos de diversas celebridades em projetos - com notas positivas e negativas. E, na lista, há alguns atletas e personalidades do meio esportivo, como Pedro Scooby, Cafu, Paulo André, Hortência, Charles do Bronx, Casimiro Miguel e Fred Bruno.>

Entre os mais elogiados, está Pedro Scooby. O surfista aparece em duas avaliações diferentes, ambas com nota 10. "Ele é demais. Super alto astral, carismático, ele ocupa os espaço e faz a produção ser muito mais leve. Cria junto, pega texto fácil (a fama de lesado não faz jus, ele é excelente) e não tem tempo ruim. Entrega muito além do escopo e se dedica super à marca", diz uma delas, de um trabalho realizado entre 2024 e 2025.>

"Contratem sem medo das polêmicas entono do nome dele, ele é bem profissional e a comunidade dele é muito fã e engajada", completa a avaliação anônima.>

O outro trabalho de Scooby teria sido realizado entre 2019 e 2020, com mais uma nota 10 para o atleta. "Pedro é uma pessoa extremamente fácil de lidar e trabalhar. Cumpre horários e combinados, bonifica entregas e ainda dá um up na vibe do ambiente. Não tem como não sair amando o cara. Até hoje nos falamos. Brotherzasso".>

"Contratem. E apostem na naturalidade dele. Ele é o carisma em pessoa", completa a avaliação.

Capitão do pentacampeonato mundial da Seleção Brasileira, em 2002, Cafu também recebeu feedbacks extremamente positivos e nota 10. "Muito gente boa, solícito, humilde e simpático. Faz tudo com um sorriso no rosto. Ouve o briefing, chega no horário e ainda deu uma atenção pra quem queria que ele assinasse a camisa. Pode contratar".>

O velocista Paulo André, que também é ex-participante do Big Brother Brasil, foi mais um atleta com a nota máxima no dossiê. "Muito querido e prestativo! Entrega bonitinho, a equipe é ótima e prestativa, dá ideias e se esforça pra entregar algo legal. Adorei!!".>

Já o lutador Charles 'do Bronx' Oliveira, ex-campeão do peso-leve do UFC, tem uma nota um pouco abaixo: 6. O atleta foi elogiado e descrito como "um cara realmente iluminado", mas o problema estaria na equipe que trabalha com ele.>

"Charles é um cara realmente iluminado, humilde e simples. Porém, tinha uma equipe extremamente amadora e que dificultava demais o trabalho com ele. Todas as reuniões eram cheias de tensões desnecessárias, o que era bastante desgastante e estressante", diz o comentário.>

"Se for pelo carisma e pela pessoa do Charles, podem ir sem medo. Mas, a equipe dele vai te dar dor de cabeça. Acredito que com a equipe certa, não vejo problema em contratá-lo", completa.>

Já entre os atletas detonados na planilha, estão Hortência e Pedro Barros. A Rainha do Basquete recebeu nota 4 em um comentário que afirma que "não vale o cachê".>

"Péssima experiência. Acha que é simplesmente uma atriz paga para ler um TP. Não se dá ao trabalho de nem mesmo ler o briefing e o roteiro antecipadamente e ainda é totalmente inflexível a mudanças e adaptações (geralmente geradas por ela nem saber o que vai fazer pra publi)", completa a avaliação.>

Medalha de prata no skate park da Olimpíada de Tóquio-2020, Pedro Barros tirou nota 1. "Impossível trabalhar com esse cara. Não aparece nunca, não tem agenda e tem uma dificuldade imensa em cumprir prazos. Seu empresário reforça os comportamentos dele e não ajuda em absolutamente nada", afirma o documento, que completa: "Não contratem, só dor de cabeça".

Personalidades do esporte>

O dossiê também traz algumas personalidades que trabalham com o esporte. O jornalista Fred Bruno, que recentemente se tornou apresentador da edição paulista do Globo Esporte, foi altamente elogiado, recebendo nota 10.>

"O Fred é muito bom de trabalhar junto, principalmente quando tem liberdade pra criar em cima de um briefing. Perfil muito colaborativo, zero estrelismo, próximo, acessível, educado e simpático. Muda totalmente o set com a energia dele, recomendo muito".>

O perfil 'Meu Timão', que foca no Corinthians, também levou um 10. "Ótimo, trabalhei com alguns influenciadores de futebol e eles foram disparados o melhor. Tanto pela disponibilidade, flexibilidade, interesse e engajamento. Bons resultados e entregas além do que foi contratado", afirma a avaliação. "Se forem trabalhar com o nicho de futebol, recomendo".>

Já o streamer Casimiro Miguel, fundador da CazéTV, recebeu diversas críticas e nota 1. "Literalmente não sabe trabalhar. Completamente caótico. Promete e não cumpre, acha que pode fazer o que quiser, mudar datas, recusar briefings que foram enviados junto com orçamento inicial, antes do contrato. Na época o valor já estava nas alturas (R$2M), e já havia feito entregas pra várias marcas, mas a impressão é que ele se recusa a se profissionalizar".>