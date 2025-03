SUICÍDIO

Segurança de Robinho citado em condenação por estupro morre ao se jogar do 11° andar

Rudney Gomes da Silva não chegou a ir a julgamento e vivia com esposa e dois filhos na Baixada Santista

Marina Branco

Publicado em 20 de março de 2025 às 10:52

Rudney e Robinho Crédito: Reprodução

O segurança citado na condenação por estupro de Robinho faleceu na última terça-feira (18), em Santos, São Paulo. Aos 46 anos, Rudney Gomes da Silva se jogou do décimo primeiro andar de um prédio, e teve morte confirmada pela 7° Delegacia da Polícia Civil de Santos.>

O suicídio foi cometido na Avenida Ana Costa, que está entre as ruas mais movimentadas da cidade. Testemunhas locais comentarao ao Portal Leo Dias que o corpo de Rudney foi para uma galeria vizinha, e posteriormente transferido para o estacionamento enquanto aguardava a chegada de uma ambulância.>

O dono do apartamento do qual Rudney pulou se pronunciou aos policiais do caso, e relatou que o ex-segurança já tinha pensamentos suicidas há algum tempo antes da morte.>

Quem era Rudney

Ex-segurança do jogador, Rudney foi citado na condenação do atleta na Itália, quando o mesmo foi acusado de estupro. Na ocasião, em uma boate no ano de 2013, estavam presentes o jogador e o segurança, implicando na presença do nome de ambos na investigação da Justiça da Itália. >

Na época, Rudney chegou a ser denunciado pelo Ministério Público italiano, mas não foi chamado três anos depois, quando ocorreu o julgamento que condenou Robinho e Ricardo Falco. Desde então, ele voltou para a Baixada Santista, e vivia no anonimato com sua mulher e seus dois filhos, usando apenas um perfil privado no Instagram onde postava frases religiosas.>