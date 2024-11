NBA

Técnico do Spurs Gregg Popovich sofre AVC

Mike Johnson é o treinador interino até a liberação médica para o retorno de Gregg

Gregg Popovich, técnico do San Antonio Spurs, sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) leve no dia 2 de novembro, de acordo com nota lançada pelo time da NBA. Até então, a perspectiva é de melhora total para o treinador, que ainda não tem uma previsão de retorno às quadras.