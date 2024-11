NBA

‘Temo pela minha vida’, desabafa ex-NBA

Kyle Singler postou um vídeo afirmando que é maltratado e abusado diariamente

Kyle Singler, ex-NBA, repercutiu nas redes sociais após publicar um vídeo afirmando que teme pela própria vida. O jogador de basquete jogou no Detroit Pistons e Oklahoma City Thunder, e recebeu o apoio de diversos ex-companheiros na internet.

Sem camisa, desarrumado e contra a luz, Singler gravou um vídeo alarmante, cortado abruptamente no final. “Preciso fazer um comunicado. Sinto que minha voz está sendo silenciada. A cada dia, jogam m**** em mim, minha comunidade está me f******”, desabafou.

“Tenho sido maltratado, abusado, negligenciado, transformado em um exemplo de louco. E eu temo pela minha vida todos os dias. Pessoas na minha comunidade me fazem parecer como se eu fosse ser um problema e dificultar as coisas para as pessoas, mas só estou tentando ajudar”, continuou o jogador.