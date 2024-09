ALERTA LIGADO

'Temos momentos bons nos jogos, mas não está sendo suficiente', analisa Everton Ribeiro sobre fase do Bahia

Fora da Copa do Brasil, tricolor tem 13 jogos no Brasileiro para tentar vaga na Libertadores

Publicado em 13 de setembro de 2024 às 15:22

Everton Ribeiro diz que Bahia precisa incomodar mais as defesas adversárias Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

A Copa do Brasil chegou ao fim para o Bahia, e a partir de agora o foco do tricolor estará exclusivamente no Campeonato Brasileiro. Principal competição para o clube baiano na temporada, a equipe treinada por Rogério Ceni briga na parte de cima da tabela e busca uma vaga na Copa Libertadores do próximo ano. O momento da equipe, no entanto, é de oscilação.

Entre o Brasileirão e a Copa do Brasil, o Bahia completou o quarto jogo seguido sem vencer. Além do empate sem gols com o Botafogo, o time foi derrotado por Flamengo, duas vezes, e pelo Red Bull Bragantino. Um dos jogadores mais experientes do elenco, o meia Everton Ribeiro analisa a fase tricolor.

O camisa 10 reconhece que o time não está jogando bem e precisa ser mais incisivo no ataque. Nas últimas quatro partidas, o setor ofensivo marcou apenas um gol. Mesmo quando consegue dominar o adversário, a equipe tem mostrado dificuldade para criar e converter as chances.

“É um sentimento de frustração grande, mas a gente não fez por merecer a classificação. O primeiro jogo foi muito bom, mas [no segundo] não conseguimos ser incisivos, assustar o Flamengo. Nesses jogos onde se ganha ou perde uma classificação nós precisamos ser mais insistentes, criar mais, finalizar mais para poder ganhar os jogos, não tem muito o que errar. Agora é aprender com essas eliminações doloridas e temos o Brasileiro pela frente para alcançar os nossos objetivos”, disse ele, antes de completar:

“Temos que ter a cabeça no lugar, não podemos nos abater. A gente queria muito essa classificação inédita para a semifinal, mas precisamos também saber onde queremos chegar e como vamos chegar. Temos que melhorar, temos momentos bons nos jogos, mas não está sendo suficiente. Como eu disse, temos que ser mais incisivos, ter mais criatividade e mais ousadia na frente, até errar mais. Temos que tentar para tirar um coelho da cartola e fazer os gols, que é o que leva aos triunfos”.

A resposta do Bahia na temporada terá que ser rápida. Neste domingo (15), o clube recebe o Atlético-MG, às 18h30, na Fonte Nova, pela 26ª rodada do Brasileirão. Apesar do Galo figurar na 10ª colocação, com 33 pontos, a partida pode ser considerada um confronto direto já que o time mineiro tem dois jogos a menos do que o tricolor.

Com 39 pontos, o Bahia é o atual 7º colocado, a dois pontos de São Paulo e Cruzeiro, que fecham a zona de classificação para o torneio internacional. A equipe treinada por Rogério Ceni terá mais 13 jogos para confirmar a boa campanha na competição.