AJUSTES FEITOS

Thaciano diz que Bahia aproveitou período sem jogos e projeta equipe contra o Cruzeiro: ‘Forte’

Esquadrão encara o time mineiro, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro

Da Redação

Publicado em 17 de outubro de 2024 às 15:28

Thaciano é o artilheiro do Bahia na temporada, com 14 gols Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Depois de 12 dias de preparação, o Bahia está pronto para fazer um grande jogo contra o Cruzeiro e voltar do Mineirão com os três pontos. É o que garante o meia-atacante Thaciano. Durante entrevista nesta quinta-feira (17), véspera da partida contra a Raposa, o jogador falou sobre a preparação do Esquadrão para o duelo.

De acordo com Thaciano, o tricolor fez ajustes importantes durante a pausa do Brasileirão por conta da data Fifa, e segue firme na luta por uma vaga na Libertadores.

"Um Bahia forte, que vai querer o jogo, vai querer buscar os pontos que a gente sabe que são importantes para nosso objetivo na temporada. A gente sabe da dificuldade dos dois adversários, mas, primeiro pensando no Cruzeiro, a gente espera fazer uma boa partida e trazer esse triunfo para casa", afirmou ele.

O time baiano precisa mesmo buscar fora de casa os pontos que perdeu na Fonte Nova. Logo depois do confronto com o Cruzeiro, a equipe visita o Vasco, em São Januário, no Rio de Janeiro. O problema é que a campanha fora de casa não é animadora. O Esquadrão venceu somente três dos 13 jogos que fez e tem apenas 31% de aproveitamento.

"São jogos muito importantes, que a gente precisa pontuar. A gente teve uma semana boa de trabalho e espera desempenhar nosso papel da melhor forma possível para poder pontuar nesses jogos", disse Thaciano.

O jogo contra o Cruzeiro será um confronto direto entre clubes que sonham em jogar a Libertadores no próximo ano. Enquanto o Bahia é o atual 7º colocado, com 45 pontos, a equipe mineira aparece na 8ª posição, com 43.