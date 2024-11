BAHIA E VITÓRIA

Torcedoras fazem ato para protestar pela falta de camisas de time para mulheres gordas

Manifestação acontece neste domingo (17)

A iniciativa do ato partiu da insatisfação das torcedoras ao não conseguir encontrar tamanhos que para mulheres gordas nas lojas em que as camisas oficiais são comercializadas. “A gente sempre passa por isso em lojas de departamento e, até quando queremos torcer para o nosso time de coração, não tem do nosso tamanho, e precisamos utilizar as camisas masculinas. As pessoas não entendem como isso machuca e fere”, explica o grupo, por meio de nota.