TENSÃO

Torcedores do Coritiba protestam contra empresa dona do clube: 'SAF de mendigo'

Clube alviverde não chegou às finais do estadual e está na Série B do Brasileirão



Gabriel Rodrigues

Estadão

Publicado em 25 de março de 2025 às 16:47

Torcida protesta contra empresa dona do Coritiba Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A relação entre a torcida do Coritiba e a Treecorp, empresa que comanda 90% da SAF do clube, está cada vez mais estremecida. Nesta terça-feira (25), torcedores realizaram um protesto na sede da empresa, na Avenida Faria Lima, em São Paulo, contra a gestão esportiva na equipe. >

Cerca de 90 torcedores se juntaram em frente ao Edifício San Paolo, localizado no "coração" da Faria Lima. O movimento foi organizado pelo Coletivo Coritibano, com a união de diversos setores da torcida, e contou com a participação de torcedores que deixaram Curitiba na noite de segunda-feira, além daqueles que já residem na capital paulista.>

Três foram os principais alvos de críticas neste movimento: Bruno D’Ancona, sócio da Treecorp; André Campestrini, diretor financeiro, e Roberto Justus, sócio e conselheiro da empresa. Treecorp e Coritiba ainda não se pronunciaram após as manifestações. Desde a saída de Gabriel Lima, para liderar a Liga Forte União (LFU) em fevereiro, a equipe está sem um CEO.>

Torcedores levaram cartazes com o rosto de D’Ancona, "procurado" O empresário, chamado de omisso pelos torcedores, viajou e não estava presente no momento em que a manifestação se deu em São Paulo. Cânticos, como "SAF de Mendigo", e faixas, com os dizeres "$afados" e "Treegolpe", puderam ser vistos na Avenida Faria Lima na manhã desta terça-feira.>

Os torcedores pedem a saída da Treecorp do clube, movimento impulsionado pelos maus resultados nos últimos anos. Em 2023, o Coritiba se tornou a primeira SAF a ser rebaixada no Campeonato Brasileiro. Em 2024 e 2025, o clube foi eliminado nas primeiras fases da Copa do Brasil e, na última temporada, amargou sua pior campanha na história da Série B.>

Em 2025, além da eliminação da Copa do Brasil, a equipe paranaense amargou, novamente, uma saída precoce do Campeonato Estadual, nas quartas de final, diante do Maringá. Desde 2022, o Coritiba não se sagra campeão estadual. Além disso, após polêmicas com Rafinha, a gestão atual optou pela rescisão contratual do lateral.>