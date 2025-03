CRIATIVIDADE

Tricolor anuncia ‘contratação’ de esposa de atacante; entenda

Karina Alexandre, esposa do centroavante Deyverson, foi anunciada pelo Fortaleza em uma brincadeira

Alan Pinheiro

Publicado em 31 de março de 2025 às 16:47

Karina Alexandre, esposa do atacante Deyverson, foi "anunciada" pelo Fortaleza Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Investir no marketing é uma decisão que os clubes de futebol estão tomando com ainda mais frequência, principalmente na hora de anunciar os tão esperados reforços para a temporada. Na última sexta-feira (28), Karina Alexandre, esposa do centroavante Deyverson, foi anunciada pelo Fortaleza em uma brincadeira do clube cearense.>

“Seja muito bem-vinda, Karina! Porque a gente sabe que é você quem decide onde o artilheiro mais apaixonado do Brasil vai jogar”, destacou uma voz da comunicação do clube em vídeo oficial. >

O Fortaleza ainda simulou diálogo entre Deyverson e Karina ao telefone. A esposa do jogador, influenciadora nas redes sociais, entrou na brincadeira no anúncio: “Eu estou no Pici, com o seu contrato para assinar”.>

AGORA SIM ESTÁ ASSINADO! ✍️?



O Fortaleza Esporte Clube anuncia a contratação do centroavante Deyverson até 31 de dezembro de 2026 com opção de renovação por mais um ano.



Multicampeão e experiente, Deyverson chega ao Leão com títulos importantes na carreira, principalmente na… pic.twitter.com/cYFZQkGpID — Fortaleza Esporte Clube ? (@FortalezaEC) March 28, 2025

Deyverson fechou com o Tricolor do Pici até 31 de dezembro de 2026 com opção de renovação por mais um ano. Multicampeão e experiente, Deyverson chega ao Leão com títulos importantes na carreira, principalmente na sua passagem pelo Palmeiras, onde fez gols de títulos do Campeonato Brasileiro de 2018 e da Copa Libertadores de 2021. >