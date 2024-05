Tuchel confirma saída do Bayern de Munique após rumores sobre permanência

O Bayern enfrentará o Hoffenheim, fora de casa, no sábado, na última rodada do Campeonato Alemão.

O técnico Thomas Tuchel confirmou nesta sexta-feira que vai mesmo deixar o Bayern de Munique, após rumores ao longo da semana sobre uma possível permanência do treinador para a próxima temporada europeia. Tuchel revelou que chegou a ter conversas para seguir no clube, mas a decisão em conjunto foi por reiterar sua saída.

"Não chegamos a nenhum acordo sobre estender nosso trabalho. Portanto, o acordo de fevereiro permanece em vigor", declarou Tuchel, na véspera do seu jogo de despedida no clube bávaro - o Bayern enfrentará o Hoffenheim, fora de casa, no sábado, na última rodada do Campeonato Alemão.