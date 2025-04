SUL-AMERICANA

Unión Española x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Partida acontece no Estádio Santa Laura, em Santiago

Em um confronto crucial pela Copa Sul-Americana, o Unión Española (3º do Grupo F) recebe o Fluminense (1º) no Estádio Santa Laura, em Santiago, nesta quarta-feira (23), às 19h00 (de Brasília). O jogo pode ser decisivo para a classificação dos times na competição. Confira onde assistir ao vivo, as prováveis escalações e os destaques da partida.>

Onde assistir Unión Española x Fluminense ao vivo

Unión Española

Com apenas 1 ponto conquistado até agora, o time chileno busca sua primeira vitória na competição. O Unión precisa vencer para se manter vivo na disputa por uma vaga no mata-mata. Eles chegam a este jogo após uma série de resultados adversos e sabem da importância de conquistar os 3 pontos em casa.>

Fluminense

Líder do Grupo F com 6 pontos, o Fluminense chega em boa forma após vencer as duas primeiras partidas da fase de grupos. A equipe quer consolidar a liderança e aumentar a vantagem sobre seus adversários. O time vem de boas atuações no Campeonato Brasileiro e tem se destacado pela solidez defensiva e boa produção ofensiva.>