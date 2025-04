LIBERTADORES

Bahia x Internacional: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Os times se enfrentam hoje (3) às 19h na Arena Fonte Nova pela fase de grupos da Libertadores

As preces de muitos torcedores não assinantes do Paramount+, streaming que vinha transmitindo os jogos do Bahia na Libertadores, foram ouvidas, e o jogo contra o Internacional pela fase de grupos será transmitido pela ESPN e pela Disney+. A partida acontecerá às 19h (horário de Brasília), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova.>